Суд приговорил напавших на молодого человека с ирокезом в Электростали к 3,5 года колонии

Суд в Электростали приговорил двоих мужчин, срезавших волосы вместе с кожей с головы 19-летнего жителя Подмосковья, к 3,5 года колонии общего режима. Об этом сообщает управление Следственного комитета по Московской области.

Фигурантам дела вменили хулиганство (часть 2 статьи 213 УК) и умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (пункты «г, д, з» части 2 статьи 112 УК). Название суда и имена осужденных в сообщении не приводятся.

По версии следствия, 9 июля 2023 года осужденные, распивавшие алкоголь возле бассейна в Электростали, увидели двух молодых людей, у одного из которых были «окрашенные волосы». Из «хулиганских побуждений» фигуранты дела начали конфликт с молодыми людьми. После этого один из осужденных передал другому нож, и тот срезал окрашенные волосы с головы молодого человека.

Телеграм-канал Mash без ссылок на источники пишет, что двоих осужденных приговорили к 3,5 года колонии строгого режима. Такой же срок в колонии строгого режима называет телеграм-канал Baza.

На сайте городского суда Электростали «Медуза» нашла единственную карточку дела по статье о хулиганстве, по которому вынесен приговор 12 февраля. В ней двое осужденных — Зафар Зафарович Разоков и Илья Отамшоевич Тайгуншоев. Им также вменяется статья об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью. Дело было зарегистрировано в суде 22 сентября 2023 года. Приговор по нему на сайте суда не опубликован.

9 июля 2023 года на 19-летнего Юрия М. в Электростали напали двое мужчин, которым не понравилась его прическа в виде зеленого ирокеза. Он рассказал телеграм-каналу Mash, что подошел к мужчинам «нерусской внешности», чтобы «стрельнуть сигарету». «Произошел разговор насчет моей внешности, что им это не понравилось. В конце этого разговора мне начали срезать волосы вместе с частью скальпа», — сказал Юрий. После нападения его госпитализировали.

Пресс-служба МВД сообщила, что молодой человек получил ножевые ранения и был госпитализирован «со скальпированной раной волосяной части головы». Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве и умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести. Одного подозреваемого задержали 10 июля, второго — 11 июля.