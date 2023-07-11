В Подмосковье напали на молодого человека с зеленым ирокезом. Ему срезали волосы вместе с кожей Нападавших задержали

В городе Электросталь Московской области 9 июля двое мужчин напали на 19-летнего Юрия М. из-за его прически — зеленого ирокеза. В результате нападения молодой человек получил ножевые ранения и был госпитализирован «со скальпированной раной волосяной части головы», сообщила пресс-служба МВД.

Сам пострадавший рассказал телеграм-каналу Mash, что на него напали двое мужчин «нерусской внешности», к которым он подошел, чтобы «стрельнуть сигарету». «Произошел разговор насчет моей внешности, что им это не понравилось. В конце этого разговора мне начали срезать волосы вместе с частью скальпа», — заявил Юрий.

Друг потерпевшего, который был рядом с ним в момент нападения, сообщил изданию «Осторожно, новости», что до Юрия «докопались» из-за длины и цвета волос. По его словам, Юрий пытался «максимально адекватно» разговаривать, пытался объяснить свою точку зрения, что он живет «в свободной стране», где каждый может выглядеть так, как хочет. Пока продолжался этот разговор один из мужчин отошел, а затем вернулся с ножом и напал на молодых людей. Юрия схватили, а его друг сумел убежать.

После нападения молодой человек дополз до ближайшего магазина, где его заметили прохожие и вызвали скорую. На следующий день в сети стали распространяться видео и фотографии, на которых пострадавший сидит у магазина в луже крови. Сейчас он находится в больнице. Его друг сообщил, что Юрий чувствует себя «более-менее», но врачи пока запрещают ему ходить.

По факту нападения полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве и умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести. 10 июля в МВД отчитались о задержании первого нападавшего — им оказался житель Коми 1999 года рождения. 11 июля в Обнинске Калужской области задержали второго подозреваемого 1993 года рождения.

Фото на обложке: Alexander Hassenstein / Getty Images