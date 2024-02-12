Главу Пентагона Ллойда Остина снова госпитализировали

Министр обороны США Ллойд Остин госпитализирован из-за проблем с мочевым пузырем, сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. Остина доставили в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида.

В заявлении пресс-секретаря говорится, что о госпитализации Остина уведомили заместителя министра обороны, председателя Объединенного комитета начальников штабов, Белый дом и конгресс.

Вскоре пресс-секретарь министерства обороны США сообщил, что Остин передал свои полномочия своей заместительнице Кэтлин Хикс.

«Сегодня вечером, после серии тестов и обследований, министр был госпитализирован в отделение интенсивной терапии Национального военно-медицинского центра имени Уолтера Рида для поддерживающей терапии и тщательного мониторинга. На данный момент неясно, как долго госсекретарь Остин пробудет в больнице», — заявил Патрик Райдер.

Предыдущий раз 70-летний Ллойд Остин попадал в больницу 1 января. При этом в течение четырех дней об этом не знали ни заместительница главы Пентагона, взявшая на себя часть его обязанностей, ни Белый дом. О госпитализации министра публично стало известно только 5 января. Пентагон выпустил сообщение, в котором говорилось, что министр находится в больнице с осложнениями после плановой операции, но уже выздоравливает и скоро приступит к исполнению своих обязанностей. Пресс-секретарь Пентагона уточнял, что вечером 1 января Остин «начал испытывать сильную боль» после плановой медицинской процедуры 22 декабря.

9 января Национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида сообщил, что Остин проходит лечение от рака простаты. В заявлении медиков говорилось, что заболеванием было обнаружено у главы Пентагона на ранней стадии.

Сам Остин позже извинился за то, что не поставил в известность Белый дом о госпитализации.

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