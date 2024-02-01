Министр обороны США принес извинения за то, что молчал о своей госпитализации. Пентагон и Белый дом четыре дня не знали, что он в больнице

Глава Пентагона Ллойд Остин извинился за молчание о своей госпитализации в начале января, о которой ни Белый дом, ни Пентагон не знали четыре дня. Об этом он заявил в ходе первой пресс-конференции в Минобороны США после возвращения из больницы.

«Я должен был проинформировать президента о своем диагнозе. Я этого не сделал, и это было ошибкой», — сказал Остин, заявив, что приносит извинения всем своим коллегам и американскому народу. Он добавил, что «не справился» должным образом с ситуацией.

Молчание о диагнозе, как пояснил глава Пентагона, было «не столько вопросом секретности, сколько вопросом конфиденциальности». Он пояснил, что такой диагноз, как у него, особенно в афроамериканском сообществе — это то, что люди обычно хотят сохранить в секрете.

В ответ на вопрос одного из журналистов, думает ли Остин об увольнении в связи с этим инцидентом глава Пентагона ответил отрицательно.

В начале января 70-летний Остин попал в больницу, однако об этом несколько дней не знали ни в Пентагоне, ни в Белом доме. Минобороны США сообщило о госпитализации Остина только на четвертый день его отсутствия. Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер уточнил, что вечером 1 января Остин «начал испытывать сильную боль» после плановой медицинской процедуры 22 декабря, из-за чего его доставили в госпиталь и поместили в отделение интенсивной терапии.

Представители Республиканской партии раскритиковали молчание главы Пентагона о госпитализации и потребовали большей прозрачности в вопросах, касающихся, в частности, Пентагона и состояния здоровья ключевых чиновников. Сам Остин вскоре ответил на претензии, признав, что «мог бы работать лучше, обеспечивая надлежащее информирование общественности».

9 января в Национальном военно-медицинском центре Уолтера Рида заявили, что Остин проходит лечение от рака простаты, обнаруженного у него на ранней стадии. Прогнозы в центре назвали «превосходными».

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