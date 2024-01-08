Глава Пентагона попал в больницу с осложнениями после операции. Об этом три дня ничего не знали ни его заместительница, ни президент США В Республиканской партии потребовали объяснений

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2 января заместительница министра обороны США Кэтлин Хикс приняла на себя часть обязанностей своего шефа Ллойда Остина. Сама она тогда находилась в отпуске в Пуэрто-Рико — и даже не знала, что в тот момент Остин был госпитализирован, Об этом CNN на условиях анонимности рассказали два представителя Пентагона.

Публично о госпитализации 70-летнего Ллойда Остина министерство обороны США сообщило только 5 января. В кратком пресс-релизе говорилось, что вечером 1 января министра госпитализировали в Национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида с осложнениями после плановой медицинской процедуры, но он уже выздоравливает и приступает к исполнению своих обязанностей в полном объеме.

Как уточнил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, плановую медицинскую процедуру Остин проходил 22 декабря и уже на следующий день вернулся домой. Однако вечером 1 января он «начал испытывать сильную боль», после чего его доставили в госпиталь и поместили в отделение интенсивной терапии.

Как выяснилось позже, о госпитализации Остина не знала не только его заместительница. В известность не были поставлены также госсекретарь Энтони Блинкен и президент США Джо Байден. По словам источника CNN, знакомого с ситуацией, Байдену стало известно о госпитализации Остина только спустя несколько дней. Об этом ему сообщил советник по национальной безопасности Джейк Салливан, сам узнавший о том, что Остин в больнице, вечером 4 января.

Патрик Райдер заявил CNN, что о госпитализации Остина 2 января был уведомлен глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Чарльз Куинтон Браун. Но он, как отмечает телеканал, не находится в подчинении министерства. В итоге глава администрации Остина Келли Магсамен отправила уведомления о госпитализации шефа заместителю госсекретаря, национальному секретарю и советнику по национальной безопасности только в четверг. По словам Райдера, сделать этого раньше она не могла из-за болезни (какой именно — пресс-секретарь не пояснил).

Из-за случившегося у многих чиновников возникли вопросы к Пентагону, а сам Остин «столкнулся с резкой критикой», пишет CNN. «Все эти люди постоянно окружают Остина, помогают ему изо дня в день — и ни у кого не было возможности даже сообщить об этом [его госпитализации] Белому дому? Я удивлен, что никто до сих пор не использует слово „сокрытие“», — сказал неназванный представитель Пентагона в беседе с CNN.

Объяснений от министра потребовали в Республиканской партии. В заявлении, опубликованном членами палаты представителей Майком Роджерсом и Адамом Смитом (первый возглавляет комитет по вооруженным силам, второй входит в него), говорится, что они «обеспокоены» тем, «как было решено раскрыть информацию» о госпитализации Остина. «Несколько вопросов остаются без ответа — в том числе, какова была медицинская процедура и возникшие осложнения, каково текущее состояние здоровья министра, как и когда была произведена передача его обязанностей, а также какова причина задержки уведомления президента и конгресса», — отметили республиканцы.

Сенатор Роджер Уикер — самый высокопоставленный республиканец в комитете по вооруженным силам — заявил, что отсутствие прозрачности в отношении госпитализации Остина «подрывает доверие к администрации Байдена». Он назвал неприемлемым тот факт, что Пентагон в течение нескольких дней скрывал информацию о состоянии здоровья министра обороны.

В период госпитализации Остина 4 января США нанесли удар дронами в Багдаде, целью которого стал командир проиранской группировки «Аль-Нуджаба». Как уточнил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, Остин дал разрешение на этот удар еще до того, как его госпитализировали.

В день своей госпитализации министр участвовал в разговоре с президентом США, в ходе которого обсуждалось обострение ситуации в Красном море из-за нападений йеменских хуситов на иностранные корабли, пишет CNN. По словам собеседника издания, Остин во время этого звонка звучал «нормально».

Как отмечает CNN, задержка публичных сообщений о госпитализации Остина выглядит особенно удивительной, если вспомнить другие похожие примеры. Так, например, в 2022 году, когда генеральному прокурору США Меррику Гарланду сделали операцию, министерство юстиции опубликовало подробное заявление об этом за неделю до процедуры. Сам Остин в августе того же года публично рассказывал о положительном тесте на ковид, подробно отчитавшись о симптомах и своем последнем контакте с президентом США.

6 января, спустя пять дней после госпитализации министра обороны США, Пентагон опубликовал заявление самого Остина. Министр поблагодарил врачей, лечивших его в госпитале, а также заверил, что понимает «обеспокоенность средств массовой информации по поводу прозрачности», и признал, что «мог бы работать лучше, обеспечивая надлежащее информирование общественности». «Я обязуюсь работать лучше. Но важно сказать: это была моя медицинская процедура, и я беру на себя полную ответственность за свои решения о раскрытии информации», — добавил он.

Как сообщил источник Politico в Белом доме, в тот же день Байден провел «сердечную беседу» с Остином. Собеседник издания отметил, что президент по-прежнему «полностью доверяет Остину». Politico отмечает, что отношения министра обороны и президента США считаются близкими и раньше Остин не сталкивался с критикой ни внутри, ни за пределами администрации Байдена.

Состояние здоровья Остина до сих пор остается не до конца ясным для многих чиновников Белого дома, но некоторые из них в беседе с CNN отмечают, что эта ситуация вряд ли повлияет на благосклонное отношение американского президента к министру. По словам еще одного собеседника издания, близкого к главе Белого дома, Байден уже давно придерживается мнения, что личные вопросы могут быть конфиденциальными — даже когда это касается государственного чиновника.

По словам пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера, Остин не планирует уходить в отставку — несмотря на то, что этот эпизод, как пишет CNN, вызвал «глубокую фрустрацию» у многих чиновников министерства обороны.