Фигуранта дела «Сети» Максима Иванкина приговорили к 24 годам колонии по делу об убийстве Екатерины Левченко и Артема Дорофеева

Рязанский областной суд приговорил к 24 годам лишения свободы фигуранта Максима Иванкина, обвиняемого по по делу о двойном убийстве. Об этом сообщают SOTA и РИА Новости.

Гособвинение запрашивало для Иванкина 25 лет колонии.

По версии следствия, в апреле 2017 года Иванкин и его знакомый Алексей Полтавец убили 19-летнюю Екатерину Левченко и 21-летнего Артема Дорофеева после того, как все четверо уехали из Пензы, опасаясь преследования за распространение наркотиков. Обвинение считает, что Левченко и Дорофеев были убиты, потому что собирались рассказать о незаконной деятельности своих знакомых.

В январе 2024 года присяжные в Рязанском областном суде единогласно признали Иванкина виновным в убийстве. Сам Иванкин вину отрицал.

Екатерина Левченко и Артем Дорофеев пропали весной 2017 года. Осенью того же года тело Дорофеева нашли в лесу под Рязанью. Местонахождение Левченко оставалось неизвестным.

В феврале 2020 года Полтавец, на тот момент находившийся за границей, признался журналистам «Медузы» в причастности к убийствам. Он сказал, что убил Дорофеева и утверждал, что Максим Иванкин убил Левченко. Вскоре после заявления Полтавца было возбуждено уголовное дело об убийстве Левченко, а ее останки были найдены под Рязанью.

По делу "Сети" Максима Иванкина приговорили к 13 годам колонии.

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