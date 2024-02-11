Жителя Екатеринбурга арестовали на восемь суток за возложение цветов к мемориалу. Его назвали организатором пикета против мобилизации

Суд Екатеринбурга назначил восемь суток административного ареста местному жителю Альберту Якупову, задержанному 10 февраля за возложение цветов к воинскому мемориалу «Черный тюльпан». Об этом изданию Itʼs My City рассказал его адвокат Илдар Садыков.

Якупова признали виновным в организации публичного мероприятия без подачи уведомления о его проведении (часть 2 статьи 20.2. КоАП). В административном протоколе утверждалось, что он призывал жителей Екатеринбурга прийти на несанкционированный пикет у «Черного тюльпана», чтобы «выразить требование о полной демобилизации и прекращении ». Якупова посчитали организатором пикета, поскольку он оставил несколько сообщений в телеграм-чатах о дате, времени и месте встречи участников.

Как сообщали правозащитники, в общей сложности на акции возложения цветов у «Черного тюльпана» в Екатеринбурге 10 февраля задержали пятерых человек. Помимо Якупова, это Полина Берескина, Наталья и Елизавета Казанцевы и Иван Букин. На женщин составили административные протоколы о нарушении правил участия в публичном мероприятии (часть 5 статьи 20.2 КоАП). Букина отпустили без протокола. Якупова оставили на ночь в следственном изоляторе.

Акции с возложением цветов к военным мемориалам проводят по субботам по всей России участницы движения родственников мобилизованных «Путь домой». Они требуют отмены указа о «частичной мобилизации» и возвращении призванных с войны в Украине.

3 февраля родственники мобилизованных проводили в Москве у стен Кремля акцию возложения цветов, приуроченную к 500-му дню мобилизации. Тогда силовики задержали 27 человек, в основном, правозащитников и журналистов, пришедших осветить акцию.

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