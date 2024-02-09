ЦИК утвердил текст бюллетеня на выборах президента России. Один кандидат (тот самый) опять выделился

Центризбирком РФ утвердил текст избирательного бюллетеня на выборах президента России, которые намечены на 15-17 марта.

В бюллетене в алфавитном порядке размещены данные о кандидатах, например, где и кем они работают, а также кто их выдвинул. Если кандидат указал, что состоит в партии, то в бюллетене упоминается ее название и статус кандидата в партии.

Каждому кандидату отвели одинаковые по площади части бюллетеня. При этом действующий президент РФ Владимир Путин заметно выделяется среди других кандидатов: информация о нем размещена на двух строках, тогда как об остальных — на восьми-девяти строках.

ЦИК России

ЦИК уже использовал бюллетень, на котором выделялся Владимир Путин, на выборах в 2018 году. Тогда глава комиссии Элла Памфилова заявила, что «все четко по закону».

В бюллетене на выборах президента впервые с 2008 года будет всего четыре кандидата. Помимо Владимира Путина, в бюллетене упомянуты Владислав Даванков от партии «Новые люди», Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

ЦИК не допустил до выборов Бориса Надеждина, который выступал против полномасштабного вторжения войск РФ в Украину. Надеждин выдвигался от партии «Гражданская инициатива», Центризбирком отказал ему из-за брака в собранных подписях.

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