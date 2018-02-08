ЦИК показал, как будет выглядеть бюллетень на выборах президента. Кто-то на нем слегка выделяется 😏

ЦИК показал, как будет выглядеть избирательный бюллетень на выборах президента России в марте 2018 года. В нем перечислены восемь зарегистрированных кандидатов.

Пользователи соцсетей обратили внимание на то, что у семи из восьми кандидатов поля с биографией густо заполнены текстом. И только у одного все максимально лаконично.

При этом бюллетень составлен в соответствии с требованиями российского законодательства: фамилии кандидатов расположены в алфавитном порядке, рядом с ними указаны необходимые сведения — где и кем работает кандидат, а также кто его выдвинул в президенты.

Российский ЦИК утвердил бюллетень президентских выборов 2018 года.

Если честно, не ожидал, что он будет выглядеть именно так. Думал фамилию Путина хотя бы яркой рамочкой выделят или стрелочку какую-нибудь рядом нарисуют, я не знаю. pic.twitter.com/nfzbABmC97 — Артём Дерягин (@DerArto) February 8, 2018

«Ведомости» опубликовали бюллетень президентских выборов, утвержденный в ЦИК РФ



Крутым парням не нужны лишние слова pic.twitter.com/ryDvodjtdm — Лентач (@the_lentach) February 8, 2018

очень смешно выглядит бюллетень на президентских выборах 2018. про всех написана вся биография и только у Путина так скромненько: царь, просто царь pic.twitter.com/Q0lHm8KlNe — Геноцид Эклеров (@D0CT0EBCKNN) February 8, 2018

пацаны, а где тут путин, я что-то никак не разгляжу, не очень понятно. такой сложный бюллетень pic.twitter.com/S88qd3aEQn — Психогенная фуга (@RomanFedoseyev) February 8, 2018

В сети гуляет вот такой бюллетень.

Его составители не зря свой хлеб едят pic.twitter.com/hVkK10mxBG — Командир Полка (@kompolk) February 8, 2018

Если идея самовыдвижения была ради того чтобы Путин визуально выделялся в бюллетене, то это гениально pic.twitter.com/MCoxzSfBB1 — Алексей Проворов (@provorov) February 8, 2018

перевыбираемый президент любезно оставил избирателю в бюллетене поля для заметок на память Опубликовано Глебом Павловским 8 февраля 2018 г.

Путин даже здесь всех олухов переиграл. Смотри, не промахнись! pic.twitter.com/4SKIWBdoHc — Виктор Кожухарь (@vitiok78) February 8, 2018

Сразу видно кто тут "I'm the boss" pic.twitter.com/8HTiVZU0bf — ⚡♻No Comments♻⚡ (@zexep) February 8, 2018

Вот так должен выглядеть бюллетень президентских выборов 18 марта 2018 года ))) pic.twitter.com/qe1SmhqLba — ВИКТОР (@888VICTO888) February 8, 2018