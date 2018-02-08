шапито

ЦИК показал, как будет выглядеть бюллетень на выборах президента. Кто-то на нем слегка выделяется 😏

Meduza
09:57, 8 февраля 2018

ЦИК показал, как будет выглядеть избирательный бюллетень на выборах президента России в марте 2018 года. В нем перечислены восемь зарегистрированных кандидатов.

Пользователи соцсетей обратили внимание на то, что у семи из восьми кандидатов поля с биографией густо заполнены текстом. И только у одного все максимально лаконично.

При этом бюллетень составлен в соответствии с требованиями российского законодательства: фамилии кандидатов расположены в алфавитном порядке, рядом с ними указаны необходимые сведения — где и кем работает кандидат, а также кто его выдвинул в президенты.

перевыбираемый президент любезно оставил избирателю в бюллетене поля для заметок на память

Опубликовано Глебом Павловским 8 февраля 2018 г.
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