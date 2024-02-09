Борис Надеждин сообщил, что в Удмуртии изъяли 400 тысяч экземпляров его агитационной газеты
В Удмуртии изъяли 400 тысяч экземпляров агитационной газеты политика Бориса Надеждина. Об этом сообщается в телеграм-канале политика.
Газеты напечатали в Удмуртии и передали службе доставки «Байкал сервис». Их планировали отправить для распространения в Казань и Нижний Новгород.
«Когда начальник нашего штаба в Ижевске перезвонил в „Байкал сервис“, чтобы удостовериться, что газеты отправлены, ему сообщили, что весь тираж — 400 тысяч экземпляров — якобы изъяла полиция. На просьбу выдать какие-то документы, подтверждающие изъятия тиража в „Байкал сервис“, ответили отказом. После попыток узнать судьбу тиража, представитель „Байкал сервис“ в нецензурной форме отказал сотруднику штаба Бориса Надеждина в дальнейшей коммуникации», — говорится в посте Надеждина.
Источники в штабе Надеждина в Казани рассказали «Idel.Реалии», что газеты арестовали как «экстремистский материал».
«Тираж был арестован в транспортной компании, которая должна была отправить газеты в регионы. Сама компания объяснила, что материал был арестован как экстремистский», — сказал один из собеседников издания.
В начале февраля Борис Надеждин рассказывал, что более чем в 60 аккредитованных типографий в Москве, Московской области, Воронеже и Нижнем Новгороде отказались печатать его предвыборную газету.
8 февраля Центризбирком России не зарегистрировал Бориса Надеждина в качестве кандидата на президентские выборы. Проверив 60 тысяч подписей, комиссия признала недействительными 9147 подписей, еще 95 587 подписей признали действительными.