Борис Надеждин нашел типографию для печати предвыборной газеты. Более 60 типографий ему отказали
Борис Надеждин нашел типографию, которая согласилась напечатать его предвыборную газету. «Как говорится, кто хочет, тот найдет тысячу возможностей. И мы нашли — скоро первые яркие развороты газеты получат граждане по всей стране», — написал Надеждин вечером 4 февраля в соцсети X (ранее Twitter).
Какая типография согласилась печатать газету, Надеждин пока не уточнил. 3 февраля «7×7» со ссылкой на источник в штабе Надеждина сообщила, что предвыборную газету должна была печатать одна из московских типографий. Однако в последний момент типография, которой заплатили около 4,5 миллиона рублей, отказалась от сотрудничества, сославшись на приказ «сверху», и вернула деньги.
После этого штаб Надеждина обращался более чем в 60 аккредитованных типографий в Москве, Московской области, Воронеже и Нижнем Новгороде, но везде под разными предлогами получил отказ.
Борис Надеждин — единственный политик, открыто выступающий против войны, который идет на выборы президента РФ.
Источники «Медузы» утверждают, что Кремль не готов позволить ЦИК РФ зарегистрировать на выборах политиков с антивоенной позицией.
Надеждин сдал подписи в ЦИК, однако избирком заявил, что обнаружил в них ошибки. Объявить, приняты ли подписи, ЦИК собирается 5 февраля.