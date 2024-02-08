Финляндия продлила закрытие границы с Россией до середины апреля

Правительство Финляндии решило не открывать пункты пропуска на сухопутной границе с Россией как минимум до 14 апреля, сообщается на сайте МВД страны.

«Мы не видели никаких признаков того, что Россия меняет свое поведение. Напротив, полученная нами информация подтверждает нашу предположения, что Россия продолжает свою гибридную операцию», — заявила министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен.

Глава МВД отметила, что власти осознают, что закрытие границы вызывает беспокойство у жителей страны, «особенно у людей с семьями на российской стороне». Однако, подчеркнула она, такие действия продиктованы приоритетом национальной безопасности, а прибегнуть к ним вынудила Финляндию именно Россия.

Финляндия начала закрывать пункты пропуска на границе с Россией с середины ноября. Это решение власти страны объяснили притоком мигрантов (в основном, из стран Ближнего Востока), которые прибывали с российской стороны и просили убежища. Первоначально границу закрыли до 14 декабря, затем КПП были открыты, но лишь на несколько часов — на границе сразу же появились мигранты, рассчитывающие на убежище. Границу закрыли до середины января, а затем продлили срок действия такой меры еще на месяц — до середины февраля.

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