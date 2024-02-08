Адам Кадыров получил медаль на соревнованиях спецназа в Дубае. Участия в них он не принимал

Сын главы Чечни Рамзана Кадырова, 16-летний Адам Кадыров, получил медаль на соревнованиях спецназа UAE SWAT Challenge, которые проходили в Дубае. Это следует из видео, опубликованного председателем чеченского парламента Магомедом Даудовым. На ролик обратило внимание издание «Кавказ.Реалии».

На сайте соревнований говорится, что их организатором выступила полиция Дубая. По итогам четвертого дня соревнований лучший результат показала команда «Ахмат», состоящая из бойцов специального полка МВД по Чечне. В предыдущие дни команда «Ахмат» дважды занимала четвертое место и один раз — 12-е, проиграв бойцам из ОАЭ, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и других стран.

Даудов в своем посте сообщил, что Адам Кадыров на соревнованиях «поддерживал» бойцов из республики.

В сообщении агентства «Грозный-информ» говорится, что Кадыров-младший присутствовал на награждении в качестве начальника отдела обеспечения безопасности главы Чечни. На видео Даудова Адам Кадыров первым выходит на награждение и получает медаль.

В конце сентября 2023 года Рамзан Кадыров опубликовал видео того, как его сын Адам избивает в СИЗО Никиту Журавеля, обвиняемого по делу о сожжении Корана. Глава Чечни тогда заявлял, что гордится сыном. После этого Адаму Кадырову присвоили множество региональных наград, звание Героя Чечни и должность начальника отдела обеспечения безопасности главы республики.

Какие награды получил Адам Кадыров

15-летний сын Рамзана Кадырова избил арестанта в СИЗО — и получил шесть орденов, звание Героя Чечни и «ответственную должность». Никакого расследования до сих пор нет Цепочка (почти) еженедельных награждений Адама Кадырова

Какие награды получил Адам Кадыров

15-летний сын Рамзана Кадырова избил арестанта в СИЗО — и получил шесть орденов, звание Героя Чечни и «ответственную должность». Никакого расследования до сих пор нет Цепочка (почти) еженедельных награждений Адама Кадырова