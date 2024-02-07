Студента из Карелии приговорили к девяти годам колонии за «подстрекательство к госизмене»

Первый Западный окружной военный суд приговорил студента Андрея Васюренко к девяти годам колонии по делу о «подстрекательстве к госизмене», сообщает РБК.

Суд признал студента виновным по статьям о склонении к террористической деятельности (часть 1.1 статьи 205.1 УК) и приготовлении к подстрекательству к госизмене путем перехода на сторону противника (часть 1 статьи 30; часть 4 статьи 33; статья 275 УК). Первые два с половиной года Васюренко проведет в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии строгого режима.

Васюренко арестовали в Карелии в марте 2023 года. На тот момент ему было 18 лет. Как писали правозащитники из «Первого отдела», Васюренко стал первым задержанным за подстрекательство к такой форме госизмены.

По версии следствия, с мая по ноябрь 2022 года студент якобы пытался склонять россиян к вступлению в ВСУ для участия в боевых действиях. При этом, как отмечали источники РБК, действия студента не оказались успешными.

Также издание писало, что Васюренко, по версии правоохранительных органов, «придерживался националистических взглядов» и являлся сторонником независимости Карелии.

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