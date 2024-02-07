«Это отвратительно и бессовестно». Глава Башкирии отказался почтить память жителя республики, который погиб после задержания из-за протестов

Глава Башкортостана Радий Хабиров отказался почтить минутой молчания память жителя республики Рифата Даутова, который умер после задержания по делу об участии в «массовых беспорядках» после протестов в поддержку активиста .

Инцидент произошел на встрече Хабирова с представителями «Всемирного курултая башкир», деятелями науки и искусства республики. Перед началом дискуссии танцор, народный артист Башкортостана Риф Габитов предложил почтить память Даутова минутой молчания.

Видео выговора, который сделал Хабиров в ответ на это предложение, опубликовали в телеграм-канале главы республики. «То, что касается вашего предложения о минуте молчания, оно отвратительно. И бессовестное, я считаю. Минутой молчания почтить мы можем людей, которые действительно погибли за родину, свободу и заслужили уважения людей. Что вы предлагаете? Почтить память человека, который совершил и обвиняется в тяжком преступлении — организации массовых беспорядков и посягательстве на сотрудника — и которого пришлось брать спецназом?» — среди прочего заявил Хабиров.

Хабиров заявил, что с Даутовым «случилась беда, которой никто не ждал», и он умер, когда его перевозили. Куда, он не уточнил.«Результаты экспертизы нам еще неизвестны. Тем не менее уже первые результаты экспертизы показали, что нет ни гематом, ничего», — добавил глава республики.

Сотрудники ОМОНа задержали 37-летнего Рифата Даутова 25 января — через через несколько дней после протестов в Уфе в поддержку Фаиля Алсынова. Силовики увезли Даутова в неизвестном направлении, а родственникам вскоре сообщили о смерти задержанного.

Точная причина смерти жителя Башкортостана пока неизвестна. Знакомые Даутова заявили «Важным историям», что экспертиза еще не завершена, а следствие ожидает результатов дополнительных исследований из Оренбурга.

Как выяснила «Медиазона», с 22 января Даутов находился в розыске по уголовному делу об участии в «массовых беспорядках» (часть 2 статьи 212 УК), а 26 января суд в Москве собирался его арестовать. При этом сестра Даутова утверждала, что он не участвовал в акции, а оказался поблизости от места, где она проходила.

Родственников допустили на опознание тела Даутова только 27 января. 6 февраля его похоронили. Как сообщило местное издание «Аспекты», церемония прощания прошла в присутствии полиции и сотрудников ОМОНа.

Сообщения о смерти Даутова вызвали большой резонанс в Башкортостане. Правозащитники призвали расследовать его похищение и смерть.