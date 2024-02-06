В ВШЭ создали институт военной экономики и стратегии. Его возглавил бывший командующий Тихоокеанским флотом

В Высшей школе экономики открыли Институт мировой военной экономики и стратегии, который возглавил бывший командующий Тихоокеанским флотом, адмирал в отставке Сергей Авакянц. Об этом сообщило агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу вуза.

Согласно сообщению, институт открыли по инициативе научного руководителя факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ .

На сайте ВШЭ 2 февраля вышло интервью с Авакянцом, который, отвечая на вопрос о том, зачем было создавать институт, заявил, что «Россия вступила в длительный период противоборства с коллективным Западом, возглавляемым США».

«Мы находимся в состоянии глобальной войны с коллективным Западом. Она идет в экономике, политике, дипломатии и информационной сфере. Можно сказать, что началось движение от гегемонии одной державы к многополярному и справедливому миру, который будет построен, но создание такого мира не будет быстрым. Период его формирования будет длительным. Новая ситуация требует новых подходов, новой стратегии политико-дипломатической, военно-экономической и собственно военной», — заявил адмирал в отставке.

Среди основных направлений деятельности нового института он назвал «новую роль ядерного оружия как одного из инструментов сдерживания», «влияние длительного противоборства и военных действий на жизнь общества», «взаимодействие России со странами мирового большинства при складывающейся международной обстановке».

Авакянц командовал Тихоокеанским флотом с 2010 года по апрель 2023 года. В апреле 2023 года полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев сообщил, что Авакянц покинул пост командующего и назначен на должность главы штаба, курирующего центры военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания. В пресс-службе Тихоокеанского флота тогда заявили, что Авакянц находится в отпуске с последующим увольнением в запас по достижении предельного возраста службы.

«Важные истории» напоминают, что в подчинении Авакянца на войне в Украине была элитная 155-я гвардейская бригада морской пехоты. Украинские военные утверждали, что трое военнослужащих этой бригады причастны к убийству мирных жителей в Киевской области весной 2022 года.

Осенью 2022 года морские пехотинцы 155-й бригады обратились к губернатору Приморья Олегу Кожемяко с просьбой добиться независимой проверки действий офицеров, ответственных за неподготовленное наступление и высокие потери среди солдат. По словам военных, бригада морпехов за четыре дня потеряла около 300 человек. В декабре 2023 года «Русская служба Би-би-си» писала, что 155-я бригада потеряла по меньшей мере 234 человека личного состава погибшими за почти два года войны в Украине. При этом потери с учетом тяжелораненых, погибших и пропавших без вести могут превышать 1450 человек.