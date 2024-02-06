Минздрав РФ снял ограничения на продажу в аптеках препаратов экстренной контрацепции «Постинор» и «Эскапел»

Министерство здравоохранения РФ перевело в разряд безрецептурных популярные препараты экстренной контрацепции «Постинор» и «Эскапел», пишет «Коммерсант».

«Постинор» и «Эскапел» — препараты с действующим веществом МНН левоноргестрел (синтетический гормон прогестоген). Они различаются дозировкой, но имеют один эффект.

В фармацевтической компании «Гедеон Рихтер», которая производит оба препарата, сообщили, что решение о безрецептурном статусе Минздрав принял с учетом международного опыта их применения, а также собственных исследований с точки зрения безопасности приема препарата без назначения врача.

В конце 2023 года Минздрав включил в список лекарств, подлежащих предметно-количественному учету, мизопростолом и мифепристоном — их используют для прерывания беременности. При этом мифепристон в маленькой дозировке также используется для экстренной контрацепции.

Тот факт, что Минздрав ограничил оборот препаратов с мизопростолом и мифепристоном, но присвоил безрецептурный статус левоноргестрелу, отмечает издание, вызвал недоумение у опрошенных участников фармацевтического рынка. «Фактически речь идет о предоставлении одним игрокам рынка более выгодных условий», — заявил директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов.

В Минздраве в свою очередь сообщили «Коммерсанту», что левоноргестрел и мифепристон принадлежат к разным фармакотерапевтическим группам. «Сравнение мер контроля в отношении лекарственных препаратов, относящихся к разным фармакотерапевтическим группам, некорректно», — подчеркнули в Минздраве.

Безрецептурный статус позволяет продавать лекарственные препараты в том числе и в режиме онлайн-торговли.

Включение препарата в список подлежащих предметно-количественному учету означает, в частности, что врачи должны выписывать на него рецепты по специальной форме, а аптеки и больницы вести его строгий учет.

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