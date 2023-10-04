Минздрав издал приказ, ограничивающий оборот препаратов для медикаментозного прерывания беременности и экстренной контрацепции

Министерство здравоохранения России издало приказ, ограничивающий оборот препаратов для медикаментозного прерывания беременности и экстренной контрацепции. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно приказу, подлежат препараты с мизопростолом и мифепристоном — их используют для прерывания беременности. При этом мифепристон в маленькой дозировке также используется для экстренной контрацепции, однако Минздрав внес его в перечень подлежащих предметно-количественному учету без уточнения дозировки.

Приказ вступает в силу с 1 сентября 2024 года. Он будет действовать до 1 сентября 2030 года.

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