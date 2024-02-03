В Лисичанске под обстрел попала пекарня. По данным властей самопровозглашенной ЛНР, погибли не менее восьми человек
Обновление. По последним данным Минздрава самопровозглашенной ЛНР, погибли восемь человек, еще 10 получили ранения. Спасатели обнаружили под завалами, предположительно, еще 10 человек. Среди них также есть погибшие.
В аннексированном РФ Лисичанске под обстрел попало здание пекарни, сообщил глава самопровозглашенной ЛНР Леонид Пасечник. Он утверждает, что под завалами могут быть десятки мирных жителей.
«Три человека доставлены в больницу. Еще несколько десятков мирных жителей могут оставаться под завали. На месте работают сотрудники МЧС и военной комендатуры. С помощью спецтехники осуществляются попытки спасти пострадавших», — заявил Пасечник.
Ответственность за обстрел глава самопровозглашенной республики возложил на ВСУ. Украина его заявление не комментировала.
РИА Новости и ТАСС со ссылкой на военную комендатуру ЛНР сообщают, что погибли два человека, еще шесть попали в больницу. «В выходные там всегда многолюдно. Сейчас из-под завалов здания извлечены три человека, еще до 40 человек могут находиться под завалами», — сказал представитель комендатуры.