Yle: в допинг-пробе Камилы Валиевой нашли препарат, улучшающий анаболизм

В пробе российской фигуристки Камилы Валиевой помимо триметазидина, за который спортсменку дисквалифицировали, нашли препарат, улучшающий анаболизм (образование клеток и тканей). Об этом сообщила финская вещательная компания Yle 30 января. Российские СМИ обратили на это внимание только сейчас.

По данным Yle, вещество, название которого не называется, не запрещено Всемирным антидопинговым агентством (WADA), но организация рассматривает вопрос о его запрете.

Кроме того, в допинг-пробе Валиевой выявили гипоксиамин и L-карнитин, которые обладают стимулирующим эффектом, но WADA не вносила их в список запрещенных.

По информации Yle, в деле Валиевой со стороны WADA в качестве эксперта участвовал эстонский спортивный врач Сергей Илюков, который до 26 февраля 2022 года входил в наблюдательный совет Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Илюков отказался комментировать информацию о веществах, обнаруженных в допинг-пробе.

В Спортивном арбитражном суде (CAS) заявили 2 февраля, что полное решение по допинговому делу Валиевой могут опубликовать до конца следующей недели, то есть до 11 февраля, если стороны согласятся. РУСАДА выступила против публикации мотивировочной части.

Спортивный арбитражный суд 29 января дисквалифицировал 17-летнюю фигуристку Камилу Валиеву за допинг. Дело о положительной допинг-пробе Валиевой расследовали с февраля 2022 года, когда она выступила на олимпиаде в Пекине. Российская сторона утверждала, что триметазидин, выявленный в допинг-пробе, попал в организм спортсменки из-за препарата, который принимал ее дедушка.

Международный союз конькобежцев после решения CAS объявил, что сборной России присуждено третье место командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде. До этого сборная занимала первое место.

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