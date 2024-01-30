Фигуристку Камилу Валиеву дисквалифицировали на четыре года за допинг. Ее результаты убрали из зачета командного турнира на Олимпиаде-2022 Сборной России вместо золота присуждена бронза

Камила Валиева на тренировке на Олимпийских играх в Пекине. 14 февраля 2022 года Anne-Christine Poujoulat / AFP / Scanpix / LETA

Международный союз конькобежцев (ISU) объявил, что сборной России присуждено третье место по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине. ISU объявил о таком решении после того, как Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал 17-летнюю российскую фигуристку Камилу Валиеву за допинг.

ISU вычел результаты Валиевой из общего зачета командного турнира. Таким образом, сборная Россия опустилась с первого места на третье. На первую строчку вышла сборная США, на второе — сборная Японии. Кроме того, Валиева лишена золота чемпионата Европы 2022 года, победительницей турнира стала Анна Щербакова.

О дисквалификации Валиевой стало известно 29 января. Срок дисквалификации фигуристки отсчитывается с 25 декабря 2021 года, а все результаты Валиевой с этой даты аннулируются.

В пресс-релизе CAS говорится, что Валиева и ее защита не оспаривали сам факт наличия запрещенного вещества триметазидина в ее пробе. На решение также не повлиял тот факт, что Валиева имеет статус «защищенного лица» из-за своего юного возраста. Суд пришел к выводу, что фигуристка не смогла доказать, что допустила нарушение непреднамеренно.

Камила Валиева сдала положительную 25 декабря 2021 года, известно об этом стало вскоре после окончания командного турнира на Олимпиаде в Пекине, где сборная России с Валиевой в составе одержала победу. Второе место в командном турнире заняла сборная США, третье — сборная Японии. Однако из-за положительной допинг-пробы россиянки Международный олимпийский комитет (МОК) не стал проводить церемонию награждения и утверждать итоги соревнования.

Сама Валиева на момент публикации материала никак не комментировала решение CAS. Вскоре после новости о том, что ее дисквалифицировали на четыре года, она опубликовала в сторис фрагмент одного из своих выступлений.

С официальным заявлением по поводу дисквалификации фигуристки выступил Олимпийский комитет России. В нем говорится, что рассчитывать на объективность и беспристрастность CAS «давно уже не приходится».

За два года в публичном пространстве так и не прозвучало содержательного, подкрепленного фактами, а не смехотворными отписками ответа на вопрос, который изначально был предметом больших сомнений — почему взятая в декабре 2021 года допинг-проба Валиевой в течение полутора месяцев придерживалась в шведской лаборатории, вопреки всем установленным срокам. Разумеется, можно верить в стечение обстоятельств, когда результат пробы был обнародован сразу же по окончании победного для России командного турнира фигуристов. Как и в чистое совпадение — ISU примет решение об утверждении медалей олимпийского турнира 7 февраля, в день 10-летия Игр в Сочи. По факту же российскому спорту была объявлена война, и в ней, как мы видим, все средства хороши.

В ОКР также утверждают, что результаты командных соревнований на Олимпиаде 2022 года не зависят от итогов рассмотрения дела Валиевой, и «награды, завоеванные нашей сборной в Пекине, юридически пересмотру не подлежат».

Вскоре после решения CAS в Национальном олимпийском комитете США заявили, что золотые медали командного турнира Олимпиады в Пекине получат американские фигуристы. В посте американского комитета говорится, что глава организации Сара Хиршланд поговорила с МОК и «получила отличные новости, что фигуристы сборной США будут награждены золотыми медалями командного турнира зимних Олимпийских игр в Пекине».

Российский тренер Татьяна Тарасова назвала «подонками» и «свиньями» тех, кто вынес решение о дисквалификации Валиевой. «Мерзавцы и беспредельщики. Конечно, нужно подавать апелляцию на это решение. С подонками надо бороться их же методами. В нашей стране Камила сможет выступать. Она сильная девочка и все сможет. Будь они прокляты, свиньи поганые. Всю злость к нашей стране вымещают на маленькой девочке», — сказала она.

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова посчитала слишком суровым срок дисквалификации Валиевой. По ее мнению, суд «наплевал на прецедентное право».

«Такие сроки — это слишком. Даже в других видах спорта таких сроков не было», — сказала она ТАСС.

Хоккеист Илья Ковальчук, который работал менеджером сборной России на Олимпиаде в Пекине, назвал произошедшее «спортивной трагедией». «По эмоциям — обидно и досадно. Но надо более тщательно подходить к подготовке. Мы и так понимаем, что находимся под огромной лупой. И еще давать повод — это неправильно. Надеюсь, наши чиновники сделают правильные выводы. Такого не должно происходить. Тем более с несовершеннолетней девочкой», — приводит его слова «Матч ТВ».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не согласны с решение CAS. «С моей точки зрения, конечно, [решение о дисквалификации] политизированное», — сказал Песков. Он также прокомментировал решение о лишении российских спортсменов золота в командном турнире.

«По возвращении из Китая — с Олимпиады — мы этих спортсменов чествовали как олимпийских чемпионов. Мы убеждены, что для нас они будут оставаться олимпийскими чемпионами всегда. Какие бы решения на этот счет, даже несправедливые, ни принимались», — заявил Песков.

Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька назвал решение CAS «победой чистого спорта». По его мнению, «любой, кто накачивает детей допингом, должен сидеть в тюрьме».

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