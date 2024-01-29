Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за допинг

Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

«Тщательно рассмотрев все представленные доказательства, комиссия CAS пришла к выводу, что Валиева не смогла доказать, что она не принимала допинг умышленно», — говорится в заявлении CAS.

В CAS уточнили, что срок дисквалификации фигуристки отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Кроме того, в решении суда говорится, что все результаты Валивой с этой даты должны быть аннулированы. При этом CAS отметили, что непосредственно вопрос лишения наград будут рассматривать соответствующие спортивные организации.

Таким образом, рассмотрением вопроса о перераспределении наград с Олимпиады-2022 займется Международный союз конькобежцев, пишет РИА Новости.

Камила Валиева сдала положительную допинг-пробу 25 декабря 2021 года, известно об этом стало 8 февраля 2022 года — на следующий день после окончания командного турнира на Олимпиаде-2022 в Пекине, где сборная России с Валиевой в составе одержала победу.

В допинг-пробе Валиевой был обнаружен триметазидин, который, как считается, может улучшать кровообращение и выносливость. Сама спортсменка утверждала, что запрещенное вещество попало в ее организм случайно — триметазидин принимал ее дед.

В январе 2023 года дисциплинарный комитет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) фактически оправдал фигуристку. Он пришел к выводу, что, хоть спортсменка и допустила нарушение допинговых правил, но не по своей вине. В итоге ее лишили победы на Чемпионате России по фигурному катанию—2022, но других санкций применять к ней не стали. При этом с решением комитета не согласились Международный союз конькобежцев (ISU), Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и даже РУСАДА.

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