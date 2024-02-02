Суд в Тбилиси арестовал на пять суток активистку, облившую краской икону Матроны Московской со Сталиным

Тбилисский городской суд назначил пять суток ареста местной активистке Нате Перадзе по делу о порче иконы Матроны Московской, на которой изображен Иосиф Сталин, сообщают «Новости Грузия».

Активистку признали виновной по статье о мелком хулиганстве. Издание отмечает, что икона не пострадала, поскольку была за стеклом.

По данным «Эхо Кавказа», Перадзе не присутствовала на судебном заседании. Ее арестовали в собственном доме. Также издание уточняет, что активистка планирует обжаловать решение суда.

Икона Матроны Московской, на которой изображен Иосиф Сталин, появилась в тбилисском кафедральном соборе Святой Троицы (Самеба) несколько месяцев назад. Ее передала в дар храму пророссийская партия «Альянс патриотов Грузии». При этом фрагмент с изображением Иосифа Сталина — это только часть иконы. Всего на иконе изображены 18 сюжетов из жизни святой.

В январе икону облили синей краской. Ролик с испачканной краской иконой опубликовала Ната Перадзе. На следующий день у ее дома собрались десятки сторонников ультраправого движения Alt-Info, которые требовали наказать активистку. Сама Перадзе в разговоре с «Дождем» объяснила свой поступок борьбой с возвращением культа Сталина в Грузию.

В свою очередь патриархия Грузии попросила дарителей иконы внести в нее изменения, мотивировав это тем, что встреча Сталина с Матроной Московской не была включена в канонический текст ее жития.