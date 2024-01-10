В соборе Святой Троицы в Тбилиси облили краской икону с изображением Сталина. Участники пророссийского движения устроили митинг у дома активистки, опубликовавшей видео из храма

В Тбилиси десятки сторонников ультраправого пророссийского движения Alt-Info устроили митинг у дома активистки Наты Перадзе, которая опубликовала видео из собора Святой Троицы (Цминда Самеба) с иконой с изображением Иосифа Сталина, облитой синей краской.

Перадзе, пишет Paper Kartuli, опубликовала ролик 9 января. Вскоре активистка сообщила, что ей начали поступать угрозы. В свою очередь один из лидеров Alt-Info Шота Мартыненко заявил, что «либералы в соборе опозорили икону». Из-за инцидента полиция возбудила дело по статье о мелком хулиганстве (статья 166 КоАП Грузии).

Днем 10 января у дома Перадзе собрались сторонники Alt-Info, посчитавшие, что активистка «осквернила икону», а они должны «исполнять то, чего не исполнило государство и закон». Один из участников движения также объяснил приехавшим на место полицейским, что в Alt-Info считают несправедливым, что за «осквернение» иконы грозит штраф, в то время как участнику движения за сожжение флага Евросоюза — шесть лет лишения свободы.

В МВД Грузии призвали организаторов и участников митинга «не превышать нормы, установленные законами о свободе слова и собраний», пригрозив пресекать любое нарушение. Как отмечает Netgazeti, после 16:00 (15:00 мск) участники пророссийского движения прекратили акцию и разошлись.

Икона с изображением Иосифа Сталина и Матроны Московской появилась в тбилисском кафедральном соборе Святой Троицы (Самеба) несколько месяцев назад. Ее передали в дар храму лидеры пророссийской партии «Альянс патриотов» Ирма Инашвили и Давид Тархан-Моурави, сообщал «Sputnik Грузия».

На икону обратили внимание на Рождество, после того как исследователь Института изучения советского прошлого SovLab Гиорги Канделаки опубликовал видео из храма в фейсбуке.

Сообщалось, что похожие иконы с изображением Сталина и Матроны Московской находятся в храмах в Петербурге и Белгородской области.

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