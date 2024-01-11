Патриархия Грузии попросила переписать икону с изображением Сталина, выставленную в соборе Святой Троицы в Тбилиси

Патриархия Грузии попросила дарителей иконы Матроны Московской, на которой изображен Иосиф Сталин, внести в нее изменения.

Согласно заявлению пресс-службы патриархии, икону необходимо переписать, поскольку встреча Матроны со Сталиным не включена в канонические текст жития святой. При этом в патриархии напомнили, что на иконах могут быть изображены любые люди, связанные с жизнью святого, и это вовсе не означает, что икона прославляет этих людей.

«Так как встреча Иосифа Сталина со Святой Матроной из-за недостаточных доказательств не включена в канонический текст ее жития, и не признана Русской православной церковью, которая канонизировала ее и провела специальное исследование по этому вопросу, необходимо изменить упомянутый эпизод и принять во внимание другие детали, связанные с каноничностью иконописи», — говорится в заявлении патриархии.

Также пресс-службе отметили, что если жертвователи не внесут изменения в икону, то это сделает церковь.

Икона Матроны Московской, на которой изображен Иосиф Сталин, появилась в тбилисском кафедральном соборе Святой Троицы (Самеба) несколько месяцев назад. Ее передала в дар храму пророссийская партия «Альянс патриотов Грузии». При этом фрагмент с изображением Иосифа Сталина — это только часть иконы. Всего на иконе изображены 18 сюжетов из жизни святой, отмечает Paper Kartuli.

Внимание на икону обратили в январе, после того как исследователь Института изучения советского прошлого SovLab Гиорги Канделаки опубликовал видео из храма. Вскоре стало известно, что икону Матроны Московской облили синей краской. Кто это сделал, неизвестно. Ролик с иконой, испачканной краской, опубликовала активистка Ната Перадзе. Участники пророссийского движения Alt-Info обвинили в произошедшем саму активистку и устроили митинг около ее дома.