«Мы с вами живее всех живых». Борис Надеждин ответил на заявление ЦИК о том, что в подписях за него есть «мертвые души»

Борис Надеждин не согласился с заявлением зампредседателя ЦИК Николая Булаева, который сказал, что в подписях за выдвижение политика кандидатом в президенты обнаружены «люди, которых на этом свете уже нет».

«Мы с вами живее всех живых. Если в моих подписных листах кому-то мерещатся мертвые души — ну что ж, друзья, это вопросы не совсем ко мне. Это больше в церковь, к экзорцисту», — прокомментировал Надеждин слова Булаева.

Он также опубликовал фотографии очередей из людей, которые оставляли за него подписи.

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Николай Булаев 2 февраля заявил, что в подписях за Надеждина и лидера партии «Коммунисты России» Сергея Малинковича есть «ошибки, вызывающие удивление».

«Когда там какая-то неточность в написании, Центральная избирательная комиссия по предложению рабочей группы, как правило, не учитывает, не засчитывает, а считает, что такое допустимо. Но когда мы видим десятки, и не один десяток людей, которых на этом свете уже нет, а они дали подпись, возникает вопрос в чистоплотности этических норм, которые используются в том числе сборщиками подписей. В какой-то степени кандидат к этому впрямую причастен», — сказал он.

Булаев предложил пригласить Надеждина и Малинковича на заседание рабочей группы по проверке документов и подписей 5 февраля, чтобы показать результаты и «протоколы о замечаниях».

Бориса Надеждина выдвинула партия «Гражданская инициатива». Он единственный политик, открыто выступающий против войны, который идет на выборы президента РФ. У штабов Надеждина во многих российских городах выстраивались очереди из желающих поставить за выдвижение Надеждина в президенты.

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