Бывшего президента Внешпромбанка Ларису Маркус приговорили к 13 годам колонии по делу о присвоении 156 миллиардов рублей

Хамовнический районный суд Москвы приговорил к 13 годам колонии сестру бывшего совладельца Внешпромбанка Георгия Беджамова, Ларису Маркус, — бывшего президента этого банка, сообщает «Интерфакс». Маркус признали виновной в присвоении в особо крупном размере (часть 4 статьи 160 УК).

Государственный обвинитель просил назначить Маркус 14 с половиной лет в колонии. Защита просила оправдать ее. Маркус вину не признала.

Суд вынес приговор другим фигурантам дела, которых признали виновными по статьям о присвоении и незаконной банковской деятельности. Бывший первый вице-президент Внешпромбанка Али Аджин приговорен к девяти годам колонии, начальник отдела кредитования Марина Клюева — к четырем с половиной годам.

Также перед судом предстали четыре человека, которые, по версии следствия, обналичивали деньги. Трое из них — Ольга Мулина, Евгений Орас и Генрих Малой — получили от пяти до семи лет колонии. Еще одну подсудимую, Екатерину Берлин, суд приговорил к трем годам условно и амнистировал.

Суд взыскал 130 миллиардов рублей с Маркус и других фигурантов дела по искам Внешпромбанка.

По версии следствия, собственник Внешпромбанка Георгий Беджамов и его сестра Лариса Маркус с 2009 году создали преступную группу, в которую вошли несколько сотрудников банка. Следователи установили, что фигуранты дела выдавали невозвратные кредиты на подконтрольные счета, а также списывали деньги со счетов клиентов банка — всего на сумму более 156 миллиардов рублей.

Суд назначил Ларисе Маркус наказание по совокупности с наказанием по приговору 2017 года, когда она получила восемь с половиной лет колонии по обвинению в мошенничестве и растрате 113,5 миллиарда рублей. Тогда же вынесли приговор бывшему замглавы Внешпромбанка Екатерине Глушаковой, получившей четыре года колонии.

Внешпромбанк — один из крупнейших банков России, который лишили лицензии в январе 2016 года. «Дыру» в капитале Внешпромбанка оценили в 215 миллиардов рублей.

Основатель Внешпромбанка Георгий Беджамов уехал из России, после чего его объявили в международный розыск. Его задержали в апреле 2016 года в Монако, но власти княжества отказались экстрадицировать Беджамова. После этого Беджамов уехал в Великобританию. Дело Беджамова рассматривают в российском суде заочно.