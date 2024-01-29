Минобороны РФ заявило, что российские войска захватили Табаевку под Купянском. Это второе село Харьковской области, занятое за две недели

Министерство обороны РФ утверждает, что российские военные заняли село Табаевка в Купянском районе Харьковской области. Представитель министерства заявил на брифинге для журналистов, что населенный пункт заняли подразделения группировки войск «Западная». Фотографий или видеозаписей, подтверждающих эту информацию, нет.

О том, что российские войска заняли Табаевку, утром 28 января сообщил украинский проект DeepState, отслеживающий ситуацию на фронте. Уже в ночь на 29 января DeepState написал, что украинские войска отбросили российскую армию на окраину села, бои за Табаевку продолжаются. Проект включил село в серую зону как населенный пункт, который не контролирует ни одна из сторон.

Министерство обороны РФ 21 января объявило, что российские войска взяли под контроль село Крахмальное, расположенном по-соседству от Табаевки. В ВСУ подтвердили, что украинские войска ушли из Крахмального, поскольку село «не имеет никакого значения».

С начала января российские военные трижды объявляли о захвате населенных пунктов в Украине. Помимо Табаевки и Крахмального, утверждали в Минобороны РФ, войска заняли село Веселое к северу от Соледара.

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