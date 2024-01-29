Мэр Кисловодска потребовал убрать из школы цитату Михаила Барышникова. Ее заменят на слова «настоящего патриота»

Глава города Кисловодска Евгений Моисеев сообщил, что в здании новой хореографической школы, построенной в городе, уберут цитату артиста балета Михаила Барышникова, потому что он выступил против полномасштабного вторжения войск РФ в Украину.

Судя по фотографии, опубликованной мэром города в телеграм-канале, в здании школы появилось популярное высказывание Михаила Барышникова: «Я не стараюсь танцевать лучше всех остальных. Я стараюсь танцевать лучше себя самого».

«Сейчас разбираюсь, кто согласовал цитату человека, пусть и гениального, но бросившего свою родную страну и не поддерживающего ее, наших парней-героев, нашего президента в той борьбе, которую мы все, всей страной, всем Кисловодском ведем за свое будущее, будущее наших детей и всей нашей страны», — заявил мэр Кисловодска.

Чиновник отметил, что поручил заменить цитату Барышникова «на слова одного их наших гениев, настоящего патриота родной земли».

Михаил Барышников — артист балета, который в 1970-х уехал на Запад и больше никогда не возвращался ни в СССР, ни в Россию. Он работал в труппе «Американского театра балета», снимался в кино (в том числе был номинирован на «Оскар»), а также играл на Бродвее. Сейчас он возглавляет «Центр искусств Барышникова» в Нью-Йорке.

После начала полномасштабной войны в Украине Барышников вместе с писателем Борисом Акуниным и экономистом Сергеем Гуриевым начали сбор средств для украинских беженцев в рамках проекта «Настоящая Россия». Власти РФ объявили проект «нежелательной» организацией.

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