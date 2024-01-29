Главным режиссером Малого театра назначен Алексей Дубровский

Актер и режиссер Алексей Дубровский назначен главным режиссером Малого театра, сообщила министр культуры Ольга Любимова.

«После ряда встреч, обсуждений с руководством и коллективом Государственного академического Малого театра было принято общее решение о назначении Алексея Владимировича Дубровского главным режиссером. Уверена, что на посту главного режиссера он сможет сохранить уникальные традиции Малого театра», — написала Любимова в своем телеграм-канале.

Министр уточнила, что Дубровский поступил в труппу Малого театра в 2013 году. Он был заместителем по творческим вопросам прежнего художественного руководителя театра Юрия Соломина.

В комментарии ТАСС Дубровский заявил, что будет делать все возможное, чтобы продолжить дело Соломина. Он также добавил, что театр продолжает работу по плану, составленному при участии прежнего художественного руководителя. «Многое спланировано при участии Юрия Мефодьевича, так что практически весь этот сезон и почти половину следующего уже запланировано», — добавил Дубровский.

Юрий Соломин умер 11 января 2024 года в возрасте 88 лет. Он руководил театром с 1988 года.

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Памяти Юрия Соломина

Умер Юрий Соломин. Он играл главную роль в «Адъютанте его превосходительства» и больше 30 лет руководил Малым театром — самым традиционным в стране Антон Долин вспоминает артиста, который влюблял публику в чекистов и сам оставался верен власти