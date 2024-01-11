Умер Юрий Соломин

Художественный руководитель Малого театра, народный артист СССР Юрий Соломин умер на 89-м году жизни. Об этом РИА Новости сообщили в театре.

Кирилл Зыков / Агентство «Москва»

6 ноября 2023 года Соломина госпитализировали с инсультом. Позже его перевели из реанимации в обычную палату отделения неврологии. Артиста выписали из больницы 9 января 2024 года.

Юрий Соломин родился в 1935 году в Чите. В 1953 году он поступил в Высшее театральное училище имени М.С. Щепкина, по окончании которого был принят в труппу Малого театра. С 1980 года он также работал в театре в качестве режиссера, а в 1988-м стал его художественным руководителем.

Актер известен по ролям в таких спектаклях Малого театра, как «Ревизор», «Живой труп», «Дядя Ваня», «Чайка», «Горе от ума», «Сирано де Бержерак». Среди наиболее известных киноработ Соломина роли в фильмах «Адъютант его превосходительства», «Хождение по мукам», «Дерсу Узала», «Обыкновенное чудо», «Летучая мышь».

Юрий Соломин награжден премией «Золотая маска», орденами Почета и Дружбы народов, является полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».