ФНС оштрафовала жителя России, который сдавал в аренду коммерческую недвижимость в Германии и получал плату на иностранные счета

Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ назначила штраф , который владеет недвижимостью за рубежом, за то, что он получал плату за аренду на иностранные счета. Об этом случае, пишет газета «Ведомости», рассказывается в постановлении московского управления ФНС о назначении штрафа. По данным издания, документ распространяется по «нарушителям».

Согласно постановлению ФНС, российский резидент, которому принадлежат шесть коммерческих помещений в Германии, сдал эти помещения в аренду немецким компаниям и получал арендные платежи на иностранный валютный счет. В ФНС сочли валютные операции незаконными, поскольку платежи приходили не в российский банк. В итоге российская налоговая служба оштрафовала его на 30% от суммы полученных платежей.

Свою позицию ведомство объяснило тем, что валютный резидент РФ, который сдает в аренду коммерческие помещения за рубежом, фактически осуществляет предпринимательскую деятельность, поскольку она «направлена на систематическое получение прибыли».

Из статьи «Ведомостей» неясно, регистрировал ли как-либо оштрафованный житель России свою деятельность. В ФНС его сочли индивидуальным предпринимателем, но в рамках валютного контроля приравняли к юридическому лицу. «Положения, <…> разрешающие физлицам — резидентам зачислять денежные средства от нерезидентов без ограничений, не распространяются на деятельность ИП, связанную с получением прибыли от ведения предпринимательской деятельности», — цитирует газета документ. По закону о валютном регулировании, компании обязаны проводить операции с валютой через уполномоченные российские банки.

Ранее такая позиция ФНС не встречалась в практике, заявили опрошенные «Ведомостями» юристы и налоговые консультанты. Они считают, что если такая практика закрепится, то под угрозой штрафов за нарушение валютного законодательства могут оказаться жители России, которые получают доходы от сдачи в аренду зарубежной недвижимости и по вкладам в иностранные банки и ценные бумаги.

Как отмечают «Ведомости», с 2023 года Федеральная налоговая служба РФ усилила контроль за зарубежными операциями россиян. Это произошло из-за того, что часть россиян уехала из страны после полномасштабного вторжения войск России в Украину. После начала войны некоторые страны отказались обмениваться с РФ информацией по налоговым вопросам.

В декабре газета сообщала, что налоговая служба начала опрашивать граждан РФ о том, есть у них иностранное гражданство или вид на жительство. Таким образом, допускали опрошенные изданием эксперты, ФНС пытается выявить незадекларированные иностранные счета.

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