КНДР второй раз за неделю провела пуск крылатых ракет

КНДР произвела запуск нескольких крылатых ракет. Об этом сообщает «Ренхап» со ссылкой на южнокорейских военных.

Ракеты были запущены с восточного побережься КНДР около восьми часов утра. Северная Корея официально не сообщала о пусках.

Это второй запуск крылатых ракет КНДР с начала 2024 года. 25 января Пхеньян официально объявил, что провел первое испытание новой стратегической крылатой ракеты «Пульхвасаль-3-31».

Запуски крылатых ракет не являются прямым нарушением санкций ООН, наложенных на Северную Корею.

КНДР в последние месяцы усилила жесткую риторику по отношению к Южной Корее и США.

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