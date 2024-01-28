КНДР второй раз за неделю провела пуск крылатых ракет
Источник: Ренхап
КНДР произвела запуск нескольких крылатых ракет. Об этом сообщает «Ренхап» со ссылкой на южнокорейских военных.
Ракеты были запущены с восточного побережься КНДР около восьми часов утра. Северная Корея официально не сообщала о пусках.
Это второй запуск крылатых ракет КНДР с начала 2024 года. 25 января Пхеньян официально объявил, что провел первое испытание новой стратегической крылатой ракеты «Пульхвасаль-3-31».
Запуски крылатых ракет не являются прямым нарушением санкций ООН, наложенных на Северную Корею.
КНДР в последние месяцы усилила жесткую риторику по отношению к Южной Корее и США.