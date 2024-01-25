КНДР заявила, что провела первое испытание новой стратегической крылатой ракеты

Северная Корея провела первое испытание стратегической крылатой ракеты нового типа «Пульхвасаль-3-31», сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Испытания были проведены Главным управлением ракетостроения КНДР. В ведомстве заявили, что запуск ракеты не оказал влияния на безопасность окружающих стран, и добавили, что «нынешнее испытание является процессом непрерывного обновления систем вооружений, регулярной и обязательной деятельностью». Других подробностей об испытании в ЦТАК не сообщили.

Южнокорейские военные, как пишет агентство «Ренхап», подтвердили информацию об испытаниях. По их данным, КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря. В агентстве напомнили, что в последний раз КНДР запускала крылатые ракеты в сентябре 2023 года.

Северная Корея регулярно сообщает об испытаниях различных видов вооружений. Например, 19 января КНДР заявила, что провела испытание подводного ядерного оружия «Хэиль-5-23», а 15 января — испытание баллистической ракеты средней дальности с гиперзвуковой управляемой боеголовкой.

КНДР и Россия на фоне полномасштабного вторжения российских войск в Украину усилили двустороннее сотрудничество, в том числе в области вооружений. В частности, западные источники утверждают, что КНДР поставляет России боеприпасы для использования в боях в Украине.