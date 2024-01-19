Северная Корея объявила об испытаниях подводного ядерного оружия

КНДР провела испытание подводного ядерного оружия «Хэиль-5-23», говорится в заявлении Минобороны страны, распространенном государственным информагентством Северной Кореи ЦТАК.

Испытание оружия в акватории Японского моря, утверждает Минобороны КНДР, стало ответом на военно-морские учения, которые США, Южной Кореи и Японии проводили с 15 по 17 января.

Мы решительно осуждаем безрассудное деяние США и их сателлитов, которые с самого начала нового года серьезно угрожают безопасности КНДР, и строго предупреждаем о катастрофических последствиях.

14 января Северная Корея заявила об испытаниях в Японском море баллистической ракеты средней дальности с гиперзвуковой управляемой боеголовкой. Минобороны Южной Кореи тогда осудило испытания, проведенные КНДР, подчеркнув, что на прямые провокации со стороны Северной Кореи последует соответствующий ответ.