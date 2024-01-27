Присяжные в Нью-Йорке обязали Трампа выплатить 83,3 миллиона долларов по иску журналистки, обвинившей политика в клевете и сексуализированном насилии

Жюри присяжных в Нью-Йорке вынесло вердикт по иску журналистки Элизабет Джин Кэролл к Дональду Трампу о клевете — бывший президент должен заплатить 83,3 миллиона долларов компенсации. О решении заседателей сообщает The New York Times.

В 2019 году Кэролл опубликовала колонку, в которой рассказала о встрече с Трампом в магазине в середине девяностых годов. По ее словам, в примерочной миллиардер силой поцеловал ее, стянул белье и изнасиловал. В ответ на публикацию, Трамп заявил, что не знаком с Кэролл и она «не в его вкусе». Во время допроса адвокаты журналистки показали политику фотографию 1987 года, на котором журналистка с тогдашним мужем общается с Трампом и его женой; республиканец, разглядывая снимок, перепутал на нем Кэролл и свою первую жену Ивану.

В мае 2023 года жюри присяжных признало его в сексуализированном насилии по другому иску Кэролл — и присудило штраф в пять миллионов долларов.

После вердикта Трамп продолжил публично называть слова Кэролл ложью. В суде журналистка рассказала о постоянных угрозах, которые ей присылали сторонники республиканца. Присяжные на втором процессе — из-за возможного давления публики они были отобраны и заседали анонимно — признали его заявления злонамеренными. В своем решении они присудили Кэролл не только компенсацию за ущерб репутации, но и 65 миллионов долларов дополнительного штрафа.

Трамп называл процесс «охотой на ведьм» и «политическим преследованием», а вердикт — «тотальным посмешищем». Политик заявил, что обжалует его.

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В Нью-Йорке начались слушания по иску журналистки Джин Кэрролл, обвинившей Дональда Трампа в изнасиловании. Бывший президент настаивает на своей невиновности Главное об этом деле

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В Нью-Йорке начались слушания по иску журналистки Джин Кэрролл, обвинившей Дональда Трампа в изнасиловании. Бывший президент настаивает на своей невиновности Главное об этом деле