Дональда Трампа признали виновным в сексуальных домогательствах к журналистке Джин Кэрролл. Он должен выплатить пять миллионов долларов
Присяжные федерального суда Манхэттена признали бывшего президента США Дональда Трампа виновным в сексуальных домогательствах к журналистке и писательнице Джин Кэрролл. Об этом сообщает CNN.
Как отмечает телеканал, присяжные не согласились с тем, что Трамп изнасиловал Кэрролл, но решили, что он совершил в отношении нее «сексуализированные действия».
Трамп должен выплатить журналистке компенсацию морального вреда в размере двух миллионов долларов, а также еще три миллиона долларов по ее иску о клевете.
«Я совершенно не знаю, кто эта женщина. Этот приговор — позор и продолжение величайшей охоты на ведьм всех времен», — заявил Трамп.
Кэрролл впервые рассказала о произошедшем летом 2019 года. В ее книге говорилось, что она встретилась с Трампом в универмаге Bergdorf Goodman в Нью-Йорке в 1996 году. Между ними завязалась дружеская беседа, после чего Трамп предложил ей примерить нижнее белье, которое он рассматривал в качестве подарка для другой женщины. По словам Кэрролл, Трамп прошел вместе с ней в примерочную, где изнасиловал ее.
Трамп отверг все обвинения, заявив, писательница оговорила его. После этого Кэрролл подала на него иск в суд о клевете.