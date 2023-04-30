В Нью-Йорке начались слушания по иску журналистки Джин Кэррол, обвинившей Дональда Трампа в изнасиловании. Бывший президент настаивает на своей невиновности Главное об этом деле

Кэррол обвиняет Трампа в изнасиловании, которое случилось более 20 лет назад. Трамп утверждает, что не совершал преступления

В федеральном суде Нью-Йорка 26 апреля начинались слушания по иску писательницы и журналистки Элизабет Джин Кэррол, обвинившей бывшего президента США Дональда Трампа в изнасиловании. По словам Кэрролл, Трамп совершил это преступление более 20 лет назад.

Впервые писательница публично сообщила об изнасиловании летом 2019 года. Тогда журнал New York Magazine опубликовал фрагмент из ее книги, которая в тот момент готовилась к выходу в печать, с описанием произошедшего.

В книге Кэрролл говорилось, что она встретилась с Трампом в универмаге Bergdorf Goodman в Нью-Йорке в 1996 году. Между ними завязалась дружеская беседа, в ходе которой Трамп предложил ей примерить нижнее белье, которое он рассматривал в качестве подарка для другой женщины. Когда Кэрролл согласилась, Трамп прошел вместе с ней в примерочную, где якобы и изнасиловал ее.

Когда история получила широкую огласку Трамп отверг все обвинения, заявив, что писательница оговорила его, чтобы продать больше книг. После этого Кэррол подала в суд на него за клевету. Однако Трамп в тот момент уже был президентом, поэтому дело оказалось практически заморожено — судьи не могли решить, были ли слова Трампа сказаны в частном порядке или он говорил в качестве президента (глава государства обладает иммунитетом от уголовного преследования).

Пока судьи и Минюст решали этот вопрос, власти штата Нью-Йорк приняли закон, который на один год отменил сроки давности для подачи исков о сексуализированном насилии. Как пишет Associated Press, Кэррол была в числе первых, кто воспользовался этой возможностью. Она подала иск, в котором говорилось, что произошедшее нанесло ей психологическую травму, а заявления Трампа разрушили ее репутацию.

«Это дело — шанс мисс Кэрролл очистить свое имя, добиться справедливости», — сказал Шон Кроули, один из адвокатов писательницы. Согласно AP, Кэрролл рассчитывает добиться этим иском опровержения заявлений Трампа, а также денежной компенсации.

На этом скетче с первого судебного заседания по иску Джин Кэррол запечатлен момент, когда истица демонстрирует суду жест, которым пыталась вытолкнуть Дональда Трампа из примерочной и предотвратить его нападение на себя Elizabeth Williams / AP / Scanpix / LETA

Трамп в преддверии судебного процесса опубликовал в своей социальной сети Truth Social серию постов, в которых вновь обвинил Кэррол во лжи, а само дело назвал «охотой на ведьм».

«Неужели кто-то верит, что я (очень известный человек, мягко говоря) повел бы почти 60-летнюю женщину, которую я не знал, от парадной двери переполненного универмага в крошечную раздевалку, чтобы …. ее. И она не кричала? И свидетелей не было? И никто ничего не видел? И она не писала заявление в полицию? Если бы меня видели там с женщиной, то на это обратила бы внимание пресса. Это все развод», — написал Трамп.

Начало судебных слушаний: речь адвоката в защиту Трампа и перекрестный допрос Кэррол

В начале судебных слушаний адвокат Трампа Джозеф Такопина во вступительной речи заявил, что история Кэрролл звучит неправдоподобно, отметив, что у писательницы нет доказательств произошедшего. Он заявил, что Кэррол обратилась в суд ради денег. Также адвокат призвал присяжных отложить любую неприязнь к бывшему президенту на время слушаний по делу:

Вы можете ненавидеть Дональда Трампа. Это нормально. Но для этого есть время и место. Это называется урна для голосования. Это не здесь, не в суде. Никто не выше закона, но никто и не ниже него.

Активисты правозащитного движения Rise and Resist («Восстань и сопротивляйся»), сформировавшегося в 2016 году из людей, недовольных избранием Дональда Трампа на пост президента США, проводят у здания Федерального окружного суда в Нью-Йорке акцию в поддержку Джин Кэррол. «Никто не может быть выше закона» — надпись на транспаранте демонстрантов Michael M. Santiago / Getty Images

27 апреля состоялся перекрестный допрос Кэррол, в ходе которого адвокат бывшего президента сосредоточился на разборе показаний истицы, чтобы ослабить доверие к ней со стороны присяжных, пишет The Washington Post.

В частности, Такопина спрашивал Кэррол, почему она решила сообщить об изнасиловании только спустя 20 с лишним лет. Кэррол ответила, что первоначально боялась возможных последствий. Также она призналась, что не обращалась в полицию отчасти потому, что испытывала чувство вины из-за произошедшего. Однако, после появления движения #MeToo и многочисленных обвинений в адрес кинопродюсера Харви Ванштейна, она решилась рассказать свою историю.

Подробно о деле Харви Вайнштейна

Харви Вайнштейна признали виновным в изнасиловании. Вердикт присяжных называют ошеломительным — раньше похожие дела даже не доходили до суда

Подробно о деле Харви Вайнштейна

Харви Вайнштейна признали виновным в изнасиловании. Вердикт присяжных называют ошеломительным — раньше похожие дела даже не доходили до суда

После этого адвокат Трампа заострил внимание присяжных на том, что Кэррол не кричала во время изнасилования. На это писательница ответила, что она не сразу поняла, что происходит, а потом не смогла закричать из-за паники.

«Одна из причин, по которой женщины не заявляют об этом [изнасилованиях], заключается в том, что их всегда спрашивают: „Почему ты не закричала?“ Некоторые женщины кричат, а некоторые — нет. Это [подобные вопросы] заставляет женщин молчать», — добавила Кэррол.

В ходе допроса адвокат Трампа также спрашивал Кэррол, почему она не может назвать точную дату произошедшего, почему не обратилась за помощью, почему не запросила записи с камер наблюдения, почему после произошедшего позвонила подруге, а не в полицию и так далее.

После этого Кэррол допрашивал ее адвокат. В этой части заседания писательница рассказала суду об оскорблениях и травле, которым подверглась после того, как обвинила Трампа в изнасиловании. Также она заявила, что из-за произошедшего лишилась карьеры.

Помимо этого, Кэррол рассказала, как на нее повлияло само изнасилование. В частности, писательница сказала, что она стала неспособна иметь романтические или сексуальные отношения с мужчинами:

Я потеряла одно из самых замечательных переживаний любого человека. Влюбляться в кого-то, готовить с ним ужин, вместе гулять с собакой. У меня этого нет. Вместо этого я просто лежу калачиком на диване, смотрю телевизор и ем попкорн. Я понимаю, как много я потеряла.

Другие детали этого дела

Колумнистка Elle Джин Кэрролл сообщила, что Дональд Трамп изнасиловал ее 23 года назад. Трамп заявил, что никогда не встречал ее

Другие детали этого дела

Колумнистка Elle Джин Кэрролл сообщила, что Дональд Трамп изнасиловал ее 23 года назад. Трамп заявил, что никогда не встречал ее

«Медуза» Фото на обложке: Ilya S. Savenok / Glamour / Getty Images; Al Drago / Bloomberg / Getty Images