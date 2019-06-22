Колумнистка Elle Джин Кэрролл сообщила, что Дональд Трамп изнасиловал ее 23 года назад. Трамп заявил, что никогда не встречал ее

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Автор книг и колонок в журнале Elle 76-летняя Джин Кэрролл заявила в своих мемуарах, которые готовятся к выходу из печати в июле, что в середине 1990-х ее изнасиловал бизнесмен Дональд Трамп, впоследствии ставший президентом США. Выдержки из ее книги « » с описанием этого события 21 июня опубликовал журнал New York Magazine.

В тексте имя Дональда Трампа не встречается, оно упомянуто лишь в названии материала — «Отвратительные мужчины. Дональд Трамп набросился на меня в примерочной Bergdorf Goodman 23 года назад. Но он не единственный в списке ужасных мужчин моей жизни». Непосредственно в мемуарах он обозначен как «номер 20 в списке самых отвратительных мужчин», а также как «богатый мальчик» и «блондин», который «вырос, чтобы стать президентом Соединенных Штатов».

Джин Кэрролл утверждает, что «самый известный мужчина Нью-Йорка» (так она называет его в начале эпизода с нападением) изнасиловал ее осенью 1995 года или весной 1996 года, когда ей было 52 года. В тексте Кэрролл сказано, что она случайно встретилась с ним в универмаге Bergdorf Goodman на Пятой авеню. Между ними завязалась дружеская беседа и тот предложил ей примерить нижнее белье, которое он рассматривал в качестве подарка для девушки. Когда Кэрролл согласилась, он прошел вместе с ней в примерочную.

Джин Кэрролл пишет: «Когда дверь в примерочную закрылась, он прыгнул на меня, толкнул к стене, сильно ударил по голове и прижался губами к моим. Я была настолько поражена, что оттолкнула его назад и снова начала смеяться. Он схватил меня за руки и второй раз толкнул к стене, и, как только я осознала, какой он большой, он прижал меня к стене плечом, сжал руку под моим платьем и стянул колготки… В следующий момент он, все еще одетый в деловой костюм, рубашку, галстук, пиджак, пальто, распахнул пальто, расстегнул молнию на штанах и, сжимая пальцы вокруг моей интимной зоны, засунул свой пенис наполовину — или полностью, я не уверена, — в меня». Изнасилование, по словам Кэрролл, продолжалось не более трех минут, после чего она выбежала из примерочной и покинула магазин. После этого, говорит писательница, она больше ни с кем не занималась сексом.

Джин Кэрролл утверждает, что рассказала о произошедшем двум близким подругам-журналисткам. Первая посоветовала ей обратиться в полицию, другая, наоборот, предложила забыть о случившемся, потому что у нападавшего «двести юристов, он тебя похоронит». Кэрролл объяснила, что не сообщала об этом раньше, поскольку боялась и не хотела оказаться в списке женщин, которые столкнулись с угрозами и унижением после того, как сообщили о домогательствах.

После публикации главы книги Дональд Трамп отверг обвинения Джин Кэрролл. Президент США заявил, что «никогда не встречал ее в реальной жизни», несмотря на то, что в New York Magazine опубликована фотография, где, предположительно, Трамп и Кэрролл изображены вместе на вечеринке 1987 года. Трамп заявил, что писательница таким образом «хочет продать свою новую книгу», место которой — «в разделе художественной литературы».

Александр Бакланов, Владислав Горин