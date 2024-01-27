Ангола вынуждает «Алросу» выйти из совместного проекта по добыче алмазов, ставшего «токсичным» из-за санкций против российской отрасли

Ангола вынуждает компанию «Алроса» выйти из акционерного капитала алмазодобывающего предприятия Sociedade Mineira de Catoca из-за санкций против российской алмазной отрасли, сообщает местное издание Expansão со ссылками на источники.

Проект Sociedade Mineira de Catoca, который управляет рудником «Катока», принадлежит ангольской национальной компании «Эндиама» (Endiama) и «Алросе». После введения санкций против российской алмазодобывающей отрасли «Катока», как пишет Expansão, стала «токсичной» для продажи ангольских алмазов. Глава «Эндиамы» Ганга Жуниор пояснял, что многие банки не хотят работать с компанией из-за ее партнерства с «Алросой».

В середине января, по данным издания, ангольская делегация встретилась с российскими представителями в Дубае, чтобы убедить их выйти из проекта. Однако Россия, как пишет Expansão, настаивает на «закрытии счетов» в виде компенсаций за крупные инвестиции, вложенные в страну. Власти Анголы от выплат компенсаций отказываются, сказал собеседник издания.

Как отмечает Expansão, одним из вариантов мог бы стать уход «Алросы» из страны, гарантирующий ее возврат после снятия санкций в будущем, однако учитывая сближение Анголы с США, российская сторона, как пишет издание, смотрит на это «с некоторым подозрением».

В октябре 2023 года издание Africa Intelligence сообщило, что «Алроса» ведет переговоры с компанией «Эндиама» о выходе из проекта «Катока», однако в самой компании ведение переговоров отрицали.

В апреле 2022 года США ввели против «Алросы», крупнейшей в мире алмазодобывающей компании, блокирующие санкции.

В декабре 2023 года Евросоюз в 12-м пакете санкций запретил импорт, покупку и передачу алмазов из России. Ограничения будут вводиться поэтапно и вступят в силу к сентябрю 2024 года. В США запрет на импорт алмазов был введен еще раньше — в 2022 году. Кроме того, в начале января 2024 года Евросоюз ввел санкции против самой «Алросы» и ее гендиректора Павла Маринычева.

На долю «Алросы» приходится 28% мировой добычи алмазов. В 2021 году выручка компании превысила 4,2 миллиарда долларов. Более 60% ее акций принадлежит государству. В Анголе «Алроса» работает с 1992 года.

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