Российский экономист Сергей Гуриев назначен деканом Лондонской школы бизнеса (LBS) — одного из наиболее престижных учебных заведений мира в области экономики и финансов. О назначении Гуриева сообщается на сайте школы.

«Я взволнован, горд и польщен тем, что меня выбрали новым деканом LBS. Я восхищаюсь этим учреждением. Я горячо поддерживаю миссию и ценности школы и с нетерпением жду совместной работы с выдающейся командой и выпускниками LBS», — прокомментировал экономист свое назначение.

Гуриев перейдет в LBS из парижского Института политических исследований (Sciences Po), где он с 2022 года занимал должность проректора. В должность декана он вступит в начале следующего учебного года.

Сергей Гуриев с 2004 года возглавлял Российскую экономическую школу (РЭШ). В 2013 году он покинул Россию, опасаясь уголовного преследования по так называемому делу экспертов ЮКОСа — он был в числе экспертов, которые пришли к выводу, что при расследовании второго уголовного дела против основателей ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева были допущены серьезные нарушения, поставив под сомнение вину бизнесменов и законность вынесенного им приговора.

В 2015-2019 годах Гуриев работал главным экономистом Европейского банка реконструкции и развития. В 2022 году он стал проректором парижского Института политических исследований (Sciences Po).

В 2023 году Минюст России внес Гуриева в реестр «иностранных агентов». Сергей Гуриев регулярно выступает в медиа с антивоенной позицией.

Что делает Сергей Гуриев в эмиграции

Гуриева, Алексашенко и других экспертов обвиняют в разработке санкций, которые бьют по обычным россиянам (а не по Путину). Это правда так?

Что делает Сергей Гуриев в эмиграции

Гуриева, Алексашенко и других экспертов обвиняют в разработке санкций, которые бьют по обычным россиянам (а не по Путину). Это правда так?