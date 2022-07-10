Сергей Гуриев стал провостом парижского института Sciences Po

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Экономист Сергей Гуриев назначен парижского Института политических исследований (Sciences Po), сообщается на сайте вуза.

В Sciences Po считают, что назначение профессора Гуриева «должно значительно усилить синергию между образованием и исследованиями». На новом посту Гуриев займется тем, что станет отвечать за высокий уровень преподавания, развитие исследований, а также управление вузом.

Сергей Гуриев с 2004 по 2013 годы возглавлял Российскую экономическую школу (РЭШ). В 2013 году Гуриев был вынужден покинуть Россию, опасаясь уголовного преследования по так называемому . Тогда же он стал профессором Sciences Po. В 2015-2019 годах он работал главным экономистом Европейского банка реконструкции и развития.

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