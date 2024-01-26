Bloomberg: Россия дала понять США, что готова к переговорам о прекращении огня в Украине. Американские чиновники скептически относятся к этим «сигналам»

Россия по неофициальным каналам дала понять США, что готова к переговорам о прекращении вторжения в Украину, в том числе о возможных будущих мерах безопасности для Киева. Об этом Bloomberg рассказали два источника, близких к Кремлю.

По их словам, российские власти передали эти «сигналы» высокопоставленным американским чиновникам в декабре 2023 года через посредника, которого собеседники агентства отказались назвать.

Источники Bloomberg утверждают, что президент РФ Владимир Путин может рассмотреть возможность отказа от требований о том, чтобы Украина сохранила нейтральный статус и не вступала в НАТО, которые Россия, среди прочего, использовала для оправдания полномасштабного вторжения. В обмен Москва будет настаивать на том, чтобы Киев признал российский контроль над территориями, оккупированными РФ в последние годы.

Представитель Совета национальной безопасности США Эдриенн Уотсон заявила, что ее ведомству неизвестно об изменении в позиции России, о которых пишет Bloomberg. «Украина будет сама решать, вести ли переговоры с Россией, когда и как», — сказала она.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил в комментарии агентству, что Путин неоднократно заявлял о готовности России к переговорам. «Мы полны решимости достичь наших целей. И предпочли бы достичь их дипломатическим путем. Но если нет, военная операция будет продолжаться до тех пор, пока мы их не достигнем», — добавил он.

Обновление. На брифинге с журналистами 26 января Песков назвал «неверным» сообщение Bloomberg о том, что Москва в случае мирных переговоров с Киевом может отказаться от требований о том, чтобы Украина сохранила нейтральный статус и не вступала в НАТО. «Это неверное сообщение. Оно абсолютно не соответствует действительности», — сказал Песков.

Как отмечает Bloomberg, американские чиновники не знают о подобных предложениях и не видят признаков того, что Путин серьезно настроен прекратить боевые действия. Они скептически отнеслись к сообщениям о сигналах России, пишет агентство.

Российские власти неоднократно заявляли, что открыты к мирным переговорам с Украиной, но на своих условиях. Москве обвиняла Киев в том, что это он не хочет обсуждать завершение войны. Власти Украины, в свою очередь, говорили, что намерены вернуть все захваченные РФ территории страны.

Газета The New York Times сообщала, что Владимир Путин, начиная с сентября 2023 года, по разным дипломатическим каналам подает сигналы, что готов начать переговоры о прекращении огня в Украине и заморозить боевые действия.

Владимир Зеленский, комментируя публикацию NYT, заявил, что не видит «никаких фундаментальных шагов к миру со стороны России». Он считает, что РФ «подает сигналы» о желании заморозить конфликт потому, что ей необходима пауза, чтобы восстановить силы и снова напасть на Украину.

Какие еще «сигналы» подавал Путин

The New York Times: Путин передал по дипломатическим каналам, что готов прекратить огонь в Украине — и заморозить конфликт в текущих границах

Какие еще «сигналы» подавал Путин

The New York Times: Путин передал по дипломатическим каналам, что готов прекратить огонь в Украине — и заморозить конфликт в текущих границах