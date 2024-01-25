Министерство иностранных дел Украины обратилось к телеканалу HBO в соцсети X (бывший твиттер) с вопросом по поводу приглашения сербского актера Милоша Биковича в сериал «Белый лотос».

«Милош Бикович, сербский актер, который поддерживал Россию с начала полномасштабного вторжения, теперь собирается сыграть главную роль в третьем сезоне сериала HBO „Белый лотос“. HBO, вам нормально работать с человеком, который поддерживает геноцид и нарушает международное право?», — говорится в посте МИД.

К посту прикреплено видео, в котором показано, как Бикович получает от президента России Владимира Путина медаль Пушкина за достижения в области культуры и искусства — он был награжден ей в 2018 году. Кроме того, в видео утверждается, что Бикович участвовал в телесъемках, проходивших в оккупированном Крыму и снимался в фильмах пропагандистов. «Бикович отрицает демократию и прославляет российский террор, направленный на Украину», — говорится в ролике.

12 января издание Variety сообщило, что Милош Бикович сыграет в третьем сезоне сериала «Белый лотос» на канале HBO. Детали его роли не раскрывались.

Сербский актер Милош Бикович известен по главной роли в фильме «Холоп» режиссера Клима Шипенко, вышедшем в 2019 году. В нем он играет сына богатого бизнесмена, отправленного на перевоспитание в XIX век. 1 января 2024 года в прокат вышел фильм «Холоп 2» — также с Биковичем в главной роли.

В 2019 году Бикович сообщил, что Украина запретила ему въезд в страну. В 2021 году актер получил российское гражданство. «Больше семи лет я участвую в культурной жизни России. <…> Все это время я чувствую себя активным членом российского общества, теперь это закреплено официально. Это большая честь, что сегодня я могу сказать: Россия — моя Родина!», — написал он.

Вскоре после начала российского вторжения в Украину, 25 февраля 2022 года, Бикович опубликовал в инстаграме пост с детскими воспоминаниями о войне в его стране и белым квадратом. «Хотелось бы, чтобы войн не было», — написал актер.

В американском сериале «Белый лотос» Бикович появится впервые. В 2022 году «Белый лотос» получил премию «Эмми» в номинации «Лучший мини-сериал». Премьера третьего сезона запланирована на 2025 год.

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