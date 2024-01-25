Борис Надеждин собрал 150 тысяч подписей для выдвижения в президенты России 

Независимый кандидат Борис Надеждин собрал 150 тысяч подписей избирателей для выдвижения кандидатуры на выборах президента РФ. Соответствующая информация появилась на его сайте.

На момент публикации новости, судя по счетчику, выдвижение Надеждина поддержали 158 006 человек. Сбор подписей продолжается.

Для выдвижения на пост президента необходимо собрать подписи из более чем половины регионов РФ, при этом количество подписей из одного региона не может превышать 2500.

В команде Надеждина заявляли, что планируют сдать в ЦИК по 2500 подписей из 40 регионов. Судя по данным счетчика, необходимое число собрано в более чем 20 регионах.

Борис Надеждин идет на выборы от партии «Гражданская инициатива». О своем выдвижении политик объявил в конце 2023 года.

ЦИК разрешил Надеждину собирать подписи 28 декабря. За первые три недели его сторонникам удалось собрать 25 тысяч подписей. После того, как Надеждина поддержали известные оппозиционные политики, число собранных подписей стало резко расти, у мест сбора появились очереди — и следующие 75 тысяч были собраны всего за пять дней. На следующие 50 тысяч у штаба ушло лишь два дня.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 24 января заявил, что в Кремле Надеждина «не рассматривают как соперника» для Владимира Путина.

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