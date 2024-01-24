В Орле в результате атаки беспилотников повреждены несколько домов

Мэр Орла Юрий Парахин сообщил, что город утром 24 января атаковали беспилотники, повреждены несколько домов, но жители не пострадали.

«Предварительный ущерб — выбитые стекла в нескольких многоэтажках в Северном и Железнодорожном районах. Полный объем повреждений выясняется», — написал Парахин в телеграм-канале. БПЛА «были обезврежены», сообщил он, не став уточнять подробности.

Минобороны РФ, в свою очередь, заявило о «перехвате» дежурными средствами ПВО четырех беспилотников самолетного типа над территорией Орловской области. Ответственность за атаку дронов российское военное ведомство возложило на власти Украины.

Власти граничащих с Украиной регионов РФ регулярно сообщают об обстрелах и атаках дронов. Сообщения о сбитых или взорвавшихся беспилотниках поступают и из российских населенных пунктов, расположенных в сотнях километров от границы с Украиной. Так, например, дроны несколько раз врезались в здания в деловом районе Москва-сити, а 21 января в результате атаки беспилотников загорелся принадлежащий компании «Новатэк» терминал в Усть-Луге в Ленинградской области.

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