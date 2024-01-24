Представитель МИД РФ обвинил Украину в катастрофе Ил-76: «Киев совершил акт безумного варварства»

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что Киев «совершил акт безумного варварства», сбив военно-транспортный самолет Ил-76, пишет ТАСС.

«Киев совершил акт безумного варварства, демонстрирующего полное пренебрежение к человеческой жизни. <…> Этот кровавый инцидент ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей и в каких угодно форматах», — цитирует агентство заявление Мирошника.

На своих официальных ресурсах МИД России пока не выступал с заявлениями о крушении Ил-76.

Военно-транспортный самолет Ил-76 упал в районе села Яблоново под Белгородом утром 24 января. Все находившиеся на борту погибли, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Минобороны России заявило, что на борту самолета были 65 украинских военнопленных, которых перевозили для обмена. Телеграм-каналы Shot и Mash писали, что обмен по формуле 192 на 192 должен был пройти 24 января.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что Ил-76 был сбит «тремя ракетами Patriot или IRIS-T».

«Украинская правда» со ссылкой на источник сразу после крушения самолета сообщила, что это «работа ВСУ». Однако позже сообщение было отредактировано. В Минобороны Украины заявили, что пока не могут ни подтвердить, ни опровергнуть информацию российского военного ведомства об украинских военнопленных.

Все подробности катастрофы Ил-76

Крушение Ил-76 в Белгородской области. На его борту были украинские пленные, утверждает Минобороны РФ Онлайн «Медузы»

Все подробности катастрофы Ил-76

Крушение Ил-76 в Белгородской области. На его борту были украинские пленные, утверждает Минобороны РФ Онлайн «Медузы»