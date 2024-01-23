Пермского депутата Сергея Медведева лишили мандата после того, как он выступил против войны и назвал Путина чудовищем

Городская дума Перми досрочно лишила полномочий депутата от КПРФ Сергея Медведева, который выступил против российского вторжения в Украину, сообщает издание 59.ru.

Решение было принято единогласно — за него проголосовали 33 депутата.

«Принятие сегодня нами этого решения считаю важным и актуальным. Не может быть депутатом человек, не поддерживающий идеологию нашего государства. Сегодня, когда как никогда важна наша общая сплоченность и нацеленность на достижение целей, определенных руководством нашей страны», — заявил на заседании 23 января спикер Пермской гордумы Дмитрий Малютин.

Как пишет издание «Новый компаньон», 13 января Сергея Медведева исключили из фракции КПРФ. Руководитель фракции утверждал, что это было сделано по инициативе самого депутата. Медведев отрицает, что писал заявление о выходе из фракции.

31 декабря Сергей Медведев опубликовал на личной странице «ВКонтакте», доступ к которой ограничен, антивоенный пост с критикой Владимира Путина. «Россия, очнись! Тебя убивают! Ужасно осознавать, чудовище, которое за этим стоит, опять идет на выборы. Хочу, чтобы кончилась война! Хочу видеть Россию свободной от пут путина», — писал депутат.

В начале января скриншот поста Медведева распространился по патриотическим телеграм-каналам. Пермские коммунисты заявили, что их однопартийцем следует заняться «компетентным органам».

13 января Сергей Медведев улетел в Казахстан, а оттуда перебрался в Грузию. Уральские СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщали, что после отъезда депутата объявили в международный розыск.

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