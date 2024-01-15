Пермский депутат выступил против войны и назвал Путина чудовищем. Его исключили из КПРФ и, по неподтвержденным данным СМИ, объявили в розыск

Депутат Пермской городской думы Сергей Медведев, раскритиковавший Владимира Путина и выступивший против войны в Украине, объявлен в международный розыск. Об этом сообщают анонимный телеграм-канал «Погоны и галстуки» и издание «Ura.ru».

Источник журналистов, близкий к силовым ведомствам, утверждает, что Медведева объявили в розыск после того, как 13 января он покинул пределы России и выехал в Казахстан.

Сам депутат 15 января в беседе с корреспондентом 59.ru заявил, что из страны не выезжал, но раскрыть свое местонахождение отказался. «Я информацию о своем отъезде из России не подтверждаю. Не хочу сейчас говорить, где я нахожусь. Единственное, что могу сказать, — я на планете Земля», — сказал Медведев.

Также политик сообщил, что к нему обращались из полиции Ленинского района Перми с просьбой явиться на беседу. «Я сказал, что обдумаю безопасность этого мероприятия и сообщу свое решение», — отметил депутат.

31 декабря Сергей Медведев опубликовал на личной странице «ВКонтакте», доступ к которой ограничен, антивоенный пост с критикой Владимира Путина.

Вот что в нем говорилось (орфография и пунктуация авторские):

Пусть сдохнет тварь, развязавшая кровавую бойню! Пусть жестокая кара настигнет всех виновных в сотнях тысяч загубленных жизней!

Страшно видеть во что превратилась Россия. Обманутый, обезумевший в своей злобе народ, опомнись!

Россия очнись! Тебя убивают!

Ужасно осознавать, чудовище, которое за этим стоит, опять идет на выборы.

Хочу чтобы кончилась война!

Хочу видеть Россию свободной от пут путина.

11 января скриншоты поста Медведева распространились в прокремлевских телеграм-каналах. После этого в руководстве комитета КПРФ Пермского края заявили, что исключили депутата из партии, а затем и из фракции коммунистов в Пермской гордуме. Дальше представители КПРФ предложили заняться депутатом «компетентным органам».