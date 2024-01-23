Контроль над «Яндексом» передан российскому юридическому лицу

Международная компания акционерное общество (МКАО) «Яндекс», зарегистрированная в России, стала владельцем основного юрлица компании вместо нидерландской Yandex N.V.

Соответствующие изменения, сообщает «Интерфакс», были внесены в Единый государственный реестр юридических лиц 22 января.

МКАО также стало владельцем 100% ООО «Технояк» и 49% ООО «Яндекс ДЦ», аффилированных с «Яндексом».

«Мы продолжаем готовиться к реструктуризации. Это техническая процедура для оптимизации структуры юридических лиц группы компаний», — сообщили The Bell в пресс-службе «Яндекса».

МКАО «Яндекс» была зарегистрирована в специальном административном районе на острове Октябрьский в Калининграде в конце декабря 2023 года.

Передача активов от Yandex N.V. в российскую «дочку» — один из ключевых этапов продажи компании. Предполагается, что владельцем этой компании станет «консорциум инвесторов».

«Медуза» и The Bell писали, что в середине мая 2023 года президент России Владимир Путин согласовал список потенциальных покупателей российской части «Яндекса». В него входили Владимир Потанин, основной акционер «Северстали» Алексей Мордашов, основатель «Лукойла» Вагит Алекперов и ВТБ. Однако этот список не устроил иностранных директоров в совете «Яндекса», так как все потенциальные покупатели находятся под теми или иными западными санкциями.

27 декабря Forbes сообщил, что потенциальные покупатели российского бизнеса «Яндекса» стали его акционерами, не дожидаясь реструктуризации компании. Среди них, по данным издания — владелец «Норникеля» Владимир Потанин.

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